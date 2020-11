Consument minder pessimistisch ondanks nieuwe lockdown

Nederlandse consumenten zijn deze maand wat minder pessimistisch geworden ondanks de nieuwe lockdownmaatregelen van de overheid. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) liep de graadmeter voor het consumentenvertrouwen licht op. Wel bleef de stemming duidelijk somber.

Het vertrouwen kwam uit op min 26, tegen min 30 in oktober. Consumenten waren bijvoorbeeld minder pessimistisch over het economisch klimaat. Ook de koopbereidheid was minder negatief. Toch bleef de graadmeter niet ver verwijderd van het dieptepunt van min 31 dat dit jaar in mei werd bereikt.

Verder maakte het CBS bekend dat de economische omstandigheden voor investeringen door het bedrijfsleven in november minder ongunstig ogen dan twee maanden terug. Dat komt vooral doordat de bezettingsgraad in de industrie is toegenomen en ondernemers in de industrie minder negatief over hun orderpositie zijn. In september lagen de investeringen nog bijna 3 procent onder het niveau van een jaar geleden. Vooral in personenauto’s, gebouwen en infrastructuur werd minder geïnvesteerd. De krimp was wel kleiner dan in de voorgaande maand.