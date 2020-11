Resultaten Rémy Cointreau herstellen door groei in VS en China

De Franse drankenproducent Rémy Cointreau heeft in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar minder last gehad van de coronacrisis dan verwacht. Nog altijd is er sprake van een stevige daling van de operationele winst, maar die is minder fors dan eerder voorspeld. Onder meer in de Verenigde Staten en China werd de nodige sterke drank gekocht.

De operationele winst daalde in het eerste halfjaar met 22,5 procent. De omzet van de maker van Rémy Martin-cognac en Cointreau-likeur viel in de zes maanden eindigend in september 16,4 procent lager uit.

De cognactak zag in het tweede kwartaal een verbetering ten opzichte van het eerste, doordat in de VS thuis meer drank werd geconsumeerd. Ook profiteerde de producent van een herstellende markt in China. Dat was onder meer te merken aan de stijgende verkopen tijdens het maanfestival in september, dat volop gevierd werd. Verder was er wat verbetering van de verkopen in de Benelux zichtbaar. Wel vielen tegelijkertijd veel inkomsten weg omdat er nauwelijks internationale reizigers waren en dus ook bijna geen drank verkocht werd in taxfreewinkels.

Toch werd er op forsere dalingen gerekend. Zo werd eerder voorspeld dat de winst met meer dan 26 procent zou dalen. Rémy Cointreau verwacht in het tweede halfjaar, dat bij de drankenfabrikant in oktober is begonnen, een “sterk herstel”. De verbeterende verkopen in de VS en China moeten daarvoor zorgen.