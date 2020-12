Nikkei lager gezet door winstnemingen

De aandelenbeurs in Japan is maandag met verlies begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers namen wat winst na de forse opmars in de afgelopen vijf weken. De nieuwe recordstanden op Wall Street en een sterke groei van de Chinese export hielden de verliezen beperkt. De andere beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde uiteindelijk 0,8 procent lager op 26.547,44 punten. Bij de opening tikte de Japanse hoofdindex nog het hoogste niveau sinds april 1991 aan. Beleggers waren vooral in afwachting van de extra stimuleringsmaatregelen die de Japanse premier Yoshihide Suga deze week zal aankondigen. Internetbedrijf Rakuten en cameramaker Olympus behoorden tot de grootste dalers met minnen van 4,1 en 5,3 procent. De chipbedrijven Advantest en Tokyo Electron wonnen 0,5 en 1,4 procent in navolging van de koerswinsten in de Amerikaanse chipsector.

In Shanghai noteerde de beurs tussentijds 0,6 procent in de min, ondanks een forse stijging van de Chinese export. De uitvoer van China nam in november met 21,1 procent toe en kende daarmee de sterkste groei in ruim twee jaar. De Kospi in Seoul klom 0,3 procent en in Sydney steeg de All Ordinaries 0,6 procent.

De Hang Seng-index in Hongkong zakte 1,4 procent. Volgens persbureau Reuters bereiden de Verenigde Staten nieuwe sancties voor tegen minstens een dozijn Chinese functionarissen vanwege hun rol bij het uit het parlement zetten van leden van de oppositie in Hongkong. De maatregelen tegen medewerkers van de Chinese Communistische Partij (CCP) zouden maandag al kunnen worden genomen door de Amerikaanse regering.