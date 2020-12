Kabinet: geen oplossing gevonden voor startende ondernemers

Het kabinet heeft gekeken naar een losse steunmaatregel voor startende ondernemers. Maar er is voor deze groep geen oplossing gevonden, zeggen de ministers die hierover gaan.

Starters komen over het algemeen niet in aanmerking voor de belangrijkste steunmaatregelen. Subsidie voor de loonkosten of vaste lasten (zoals de huur) van bedrijven, wordt berekend op basis van het omzetverlies in vergelijking met een andere maand. Maar starters hebben veelal niet zo’n referentiemaand omdat ze niet zo lang voor het uitbreken van de coronacrisis zijn begonnen met ondernemen, of bijvoorbeeld een zaak hebben overgenomen.

In overleg met werkgevers, werknemers en uitvoeringsorganisaties als het UWV heeft het kabinet naar een oplossing voor deze groep gezocht. Het is immers de bedoeling dat zoveel mogelijk in principe gezonde bedrijven gesteund worden in de crisis. Maar een passende oplossing is niet gevonden.

De roep om een oplossing te zoeken voor startende ondernemers kwam van onder anderen de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema.

Het kabinet benadrukt dat deze starters wel uitstel van belastingen kunnen aanvragen. Ook wordt gekeken naar manieren om de financiƫle buffers van startende bedrijven te versterken. Ook wordt er geld uitgetrokken voor leningen die bedrijven wat lucht kunnen geven.