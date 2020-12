ING belooft mkb 1,1 miljard te lenen in ruil voor garanties EIB

ING heeft beloofd 1,1 miljard aan nieuwe leningen te verstrekken aan mkb’ers en grotere bedrijven in Nederland. De bank deed die toezegging in ruil voor een transactie waarbij de Europese Investeringsbank (EIB) garanties geeft op krediet dat ING eerder had verstrekt.

De EIB ijvert ervoor om kleine en middelgrote bedrijven te midden van de coronacrisis voldoende toegang te laten houden tot financiering. De kredietinstelling van de Europese Unie neemt daarom de risico’s van 795 miljoen euro aan verstrekte ING-leningen over. Die portefeuille zelf blijft op de balans van ING staan.

Door de garanties op het verstrekte krediet hoeft ING minder kapitaal achter de hand te houden voor eventuele wanbetaling, waarmee het geld vrij speelt voor de leningen aan mkb’ers. Van de 1,1 miljard aan beloofde leningen, zal 702 miljoen euro een gunstig rentetarief hebben.