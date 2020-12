Britse minister: nog een ‘heel eind te gaan’ in overleg met EU

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben nog een “heel eind te gaan” in hun onderhandelingen over een handelsakkoord. Dat zei de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab, die tegenover Sky News niet helemaal uitsloot dat de gesprekken toch weer langer doorgaan.

Britse en Europese onderhandelaars kwamen zondagochtend bijeen in Brussel op een cruciale dag voor de onderhandelingen. De Britse premier Boris Johnson belt in de loop van de dag met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU. Dan wordt besproken over het nog zinvol is om verder te onderhandelen.

Minister Raab kon niet zeggen wanneer dat belangrijke gesprek precies zal plaatsvinden. “Maar het zal later op de dag zijn”, stelde hij. Zowel Johnson als Von der Leyen heeft zich eerder somber uitgesproken op de kans dat nog een handelsakkoord kan worden gesloten.

Dat de tijd dringt, komt doordat de relatie tussen Londen en Brussel aan het eind van jaar ingrijpend zal veranderen. Hoewel het Verenigd Koninkrijk eerder dit jaar al uit de EU stapte, houdt het land zich nog tot het eind van het jaar aan Europese regels. Die overgangsperiode moest gebruikt worden om een akkoord te sluiten over de toekomstige relatie.

Hoewel zondag wordt gezien als de deadline voor dat overleg, erkende Raab dat niet helemaal uitgesloten kan worden dat het overleg daarna nog doorgaat. Hij zei dat allicht alles uit de kast gehaald zal worden als “we er voor 99 procent zijn”, maar stelde ook dat “de lat daarvoor hoog ligt”.