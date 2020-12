DNB: banken goed in staat zwaarste coronaklappen op te vangen

De grootste Nederlandse banken, ING, Rabobank, ABN AMRO, Bank Nederlandse Gemeenten, Nederlandse Waterschapsbank en de Volksbank, lijken goed in staat om de klappen van de coronacrisis op te vangen. Uit een nieuwe stresstest van De Nederlandsche Bank (DNB) komt naar voren dat zelfs in een rampscenario de systeembanken overeind blijven, zonder al te grote effecten op de kredietverlening aan huishoudens en bedrijven.

In het geschetste rampscenario is volgend jaar geen sprake van enig economisch herstel en loopt de werkloosheid op tot 10 procent. Daarbij verloopt het vaccinatieproces uiterst moeizaam en traag. Het virus grijpt feller om zich heen en lockdownmaatregelen zullen niet voor 2022 kunnen worden afgebouwd. Daarbij komt het virus niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van de wereld niet onder controle.

De grote banken zouden in het zwaarste scenario 14 miljard euro verliezen op kredieten. Evengoed zullen de financiƫle instellingen operationeel nog altijd winstgevend zijn. Na aftrek van kredietverliezen en marktrisico wordt echter wel verlies geleden, wat volgens DNB niet ongebruikelijk is in een stresstest.

De coronacrisis, en zeker in het donkerste scenario, zorgt voor een oplopend aantal faillissementen. Die zorgen weer voor verliezen op uitstaande leningen. Ongeveer de helft van de verliezen komt op rekening van grote bedrijven, gevolgd door bijna een kwart in het mkb. Verliezen op hypotheekportefeuilles blijven ook in het doemscenario relatief beperkt.

In het zwartste scenario daalt de gemiddelde risicogewogen kapitaalpositie, het vermogen dat beschikbaar is om toekomstige verliezen op te vangen, van de huidige 17 procent naar 13 procent. Daarmee wordt nog voldaan aan de wettelijke eisen, ook doordat DNB eerder dit jaar de regels wat versoepelde.

DNB waarschuwt al wel voor de toenemende risico’s op wanbetalingen. Zeker in een situatie waarin maatregelen als uitstel van betalingen, garanties en belastinguitstel het daadwerkelijke risico van leningen kunnen verbloemen. Daarom is nu al waakzaamheid geboden, aldus de centrale bank.