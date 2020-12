‘Winkelmedewerkers moeten doorbetaald krijgen bij lockdown’

Winkelmedewerkers moeten tijdens de lockdown gewoon hun salaris doorbetaald krijgen, vindt vakbond FNV. De politiek moet er alles aan doen dat medewerkers, met of zonder vast contract, zeker zijn van een inkomen, aldus de vakbond.

De FNV dringt er ook bij werkgevers op aan om hun personeel de aankomende weken door te betalen, zowel vaste als flexibele werknemers. FNV bestuurder Linda Vermeulen verwacht dat het kabinet hier druk achter zet. “Dat kan bijvoorbeeld door werknemers in de periode dat de winkels dicht zijn, hetzelfde loon en toeslagen te betalen als gemiddeld over de periode 1 september tot en met 15 december. De overheid kan bekijken of de NOW daar goed bij aansluit.”