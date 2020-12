Albert Heijn sluit 60 ophaalpunten van bol.com

Supermarktketen Albert Heijn heeft de afgelopen week zestig van de in totaal negenhonderd ophaalpunten voor pakketten van bol.com gesloten, meldt een woordvoerder van Albert Heijn. Het werd te druk bij de servicebalies van winkels in met name grote steden.

“Daar ontstonden onveilige situaties vanwege lange rijen bij de servicebalies.” Albert Heijn houdt de drukte in de supermarkten continu in de gaten en besloot tot de sluiting vanwege de veiligheid van klanten.

De pakketophaalpunten zijn tijdelijk gesloten. Tot wanneer is nog niet bekend. “Er is geen einddatum”, aldus de woordvoerder. “We kijken hoe het de komende weken gaat. Dit is een van de drukste perioden van het jaar voor de supermarktketen.”

Bol.com zegt dat maar een paar procent van de bestellingen naar een afhaalpunt gaat, aldus een woordvoerder. Veruit de meeste bestellingen worden thuisbezorgd. “Klanten zien alleen afhaalpunten die beschikbaar zijn.” Onlangs verlengde bol.com al de retour-inlevertermijn naar zestig dagen.