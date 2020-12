Terugblik op bewogen beursjaar gedomineerd door corona

Beleggers hebben een bijzonder beursjaar 2020 achter de rug, gedomineerd door de coronacrisis. Door de virusuitbraak kelderden de beurzen in het voorjaar, maar was daarna weer sprake van sterk herstel, geholpen door enorme steunpakketten van overheden en centrale banken en het nieuws rond coronavaccins. Op Wall Street werden zelfs nieuwe records gevestigd. Ook de AEX-index wist goed te herstellen, al zijn er wel duidelijke winnaars en verliezers te zien onder de hoofdfondsen in Amsterdam.

De AEX begon op 604,58 punten en steeg vervolgens naar de hoogste stand van 2020 op 17 februari met 632,12 punten. Maar toen sloeg de pandemie in volle hevigheid toe met zware lockdowns en op 16 maart kelderde de hoofdgraadmeter naar een dieptepunt van 389,60 punten. Nu staat de index op 625,25 punten, wat neerkomt op een plus van 3,4 procent voor dit jaar.

De absolute uitblinker in de AEX was betalingsdienstverlener Adyen met een winst van 167 procent. Adyen profiteerde van de toegenomen vraag naar digitale betalingen door corona. Ook chipbedrijven ASMI en ASML deden het uitstekend met plussen tot 67 procent. Dat gold ook voor techinvesteerder Prosus die 35 procent won, dankzij de grote vraag naar maaltijdbezorging. Just Eat Takeaway, dat dit jaar een grote overname deed in de VS, steeg 7 procent.

Grootste daler in de AEX was biotechnoloog Galapagos met een min van 57 procent, door tegenvallers met zijn reumamiddel. Ook vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield had het lastig met een daling van 55 procent door de winkelsluitingen tijdens lockdowns.

Shell moest een verlies slikken van 41 procent. Door de crisis kwamen de olieprijzen zwaar onder druk te staan. In het voorjaar belandde de olieprijs zelfs in negatief terrein, wat betekende dat handelaren geld toelegden op de verkoop van olie. Sindsdien is de prijs weer aangetrokken tot ongeveer het niveau van begin dit jaar.

In de MidKap moest Air France-KLM het ontgelden met een koersverlies van 53 procent. Door de pandemie kwam het vliegverkeer vrijwel stil te liggen. De Franse en Nederlandse staat schoten het luchtvaartconcern met miljarden te hulp. PostNL behoorde juist tot de grootste winnaars, door de enorme toename van pakketbezorging aan huis door het vele online winkelen. De sterkste stijger bij de middelgrote fondsen was speciaalchemieconcern Corbion met een plus van 64 procent.

In het buitenland was het een buitengewoon goed jaar voor webwinkels als Amazon en Zalando. Dat was ook te zien bij bedrijven die diensten verlenen voor thuiswerken zoals Zoom Video. Taxibedrijf Uber wist te profiteren van maaltijdbezorgingsdienst Uber Eats. Apple had de wind eveneens in de rug door de vraag naar laptops en computers voor thuiswerk.

Verder was 2020 ongelooflijk goed voor Tesla. De maker van elektrische auto’s steeg van 86 dollar begin dit jaar naar een koers van ongeveer 673 dollar per aandeel nu. Topman Elon Musk is daardoor de op één na rijkste man ter wereld geworden, na Amazon-topman Jeff Bezos. Het geschat vermogen van Musk bedraagt ongeveer 148 miljard dollar. Bezos heeft circa 183 miljard dollar.