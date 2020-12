Duitse bondskanselier Merkel: akkoord van historisch belang

Het is van historisch belang dat de toekomstige betrekkingen tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië duidelijk zijn geregeld, vindt de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Ze zegt er alle vertrouwen in te hebben dat er een goed resultaat is bereikt.

Met de overeenkomst “leggen we de basis voor een nieuw hoofdstuk in onze relatie”, meent de regeringsleider. “Groot-Brittannië blijft ook buiten de Europese Unie een belangrijke partner voor Duitsland en de EU.”

De Duitse regering bespreekt het akkoord op 28 december. Merkel benadrukt dat de deal pas definitief in werking kan treden als het Europees Parlement het ook heeft goedgekeurd.