Supermarktketen Jumbo verwacht omzet van 10 miljard in 2021

Supermarktconcern Jumbo verwacht dat de omzet in het jubileumjaar 2021 zal stijgen naar minstens 10 miljard euro. In het afgelopen jaar zag het winkelbedrijf de consumentenomzet onder de Jumbo-formule met 15 procent groeien tot bijna 9,7 miljard euro door het massale gehamster van boodschappen tijdens de coronacrisis. Jumbo viert dit jaar het honderdjarig bestaan.

De online verkoop via Jumbo.com sprong met meer dan 50 procent omhoog en doorbrak de grens van 500 miljoen euro. Financieel topman Ton van Veen van Jumbo zegt dat de groei van de supermarktonderneming extra werd versterkt door de coronacrisis en spreekt dan ook van een “record met een grijs randje”. Hij denkt dat het nog wel maanden zal gaan duren voordat de situatie weer enigszins is genormaliseerd.

Van Veen verwacht dat de versnelling van online wel verder zal doorzetten. Hij rekent voor dit jaar op een stijging van de internetverkopen met minstens 30 procent. Om aan die grotere vraag te kunnen voldoen is Jumbo bezig de capaciteit voor leveringen van boodschappen aan huis te vergroten.

Maar Jumbo gaat ook door met het verder vergroten van het winkelbestand, aldus Van Veen. Afgelopen jaar werd het winkelbestand met vijftien vestigingen vergroot, naar in totaal 687 in Nederland en Belgiƫ. Zo kwamen er winkels bij op stadslocaties in Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Haarlem. Dit jaar zullen er nog meer binnenstedelijke locaties bijkomen.

De totale omzet van Jumbo Groep (inclusief restaurantformule La Place) komt uit op meer dan 9,7 miljard euro. De omzet van La Place bleef door de coronapandemie steken op 50 miljoen euro. Vorig jaar was dat nog 165 miljoen euro, maar La Place had te kampen met noodgedwongen sluitingen vanwege de coronamaatregelen.

De wortels van Jumbo gaan terug naar 1921 toen Johan van Eerdt in Veghel een groothandel in koloniale waren begon. In 1996 werd de eerste Jumbo-super geopend in Den Bosch. Sindsdien is het bedrijf, mede door overnames, zeer sterk gegroeid. Het Nederlandse marktaandeel van Jumbo bedraagt momenteel meer dan 21,5 procent, aldus marktonderzoeker Nielsen. Begin vorig jaar was dat nog circa 21 procent.