Nederland ondanks lockdown duizenden bedrijven rijker

Het aantal bedrijven in Nederland blijft ondanks de coronacrisis gestaag groeien. In december nam het aantal ondernemers dat een bedrijf begon met 19 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. Tegelijkertijd beëindigden in de laatste maand van 2020 minder bedrijven hun activiteiten, meldt de Kamer van Koophandel (KvK) op basis van inschrijvingscijfers.

Op 1 januari waren er in totaal 2.078.716 bedrijven in Nederland. Dat waren er aan het begin van vorig jaar nog 2.000.404, meldde de KvK destijds.

Met name in de detailhandel kwamen er vorige maand veel nieuwe bedrijven bij. Hun aantal steeg ten opzichte van december 2019 met 58 procent tot 3767 ondernemingen. Terwijl fysieke winkels gedwongen dicht moesten om de sterke opleving van de besmettingscijfers tegen te gaan, schoot het aantal nieuwe webshops juist omhoog. In de horeca begonnen juist beduidend minder mensen een nieuw bedrijf.

Het aantal stoppers daalde op jaarbasis met 11 procent. Die daling komt na de opvallend sterke stijgingen in september en oktober, toen respectievelijk 39 en 45 procent meer ondernemers de stekker uit hun bedrijf trokken dan een jaar eerder. In november vlakte die toename van het aantal bedrijfsbeëindigingen al af.

Dat Nederland er ondanks de economische crisis per saldo nog bedrijven bij krijgt, heeft ook te maken met het lage aantal faillissementen. In december gingen 161 bedrijven failliet, 33 procent minder dan een jaar eerder. Ook in de voorgaande maanden daalde het aantal faillissementen, wat waarschijnlijk mede het gevolg is van de forse steunmaatregelen van de overheid.