Vertrouwen in banken stabiel ondanks coronacrisis

Het vertrouwen in de bankensector is afgelopen jaar over het geheel genomen gelijk gebleven. Wel waren er uitschieters naar boven, met name in het tweede en derde kwartaal toen banken actief klanten hielpen met de gevolgen van de coronacrisis, komt naar voren uit een enquête onder 12.000 klanten die door onderzoeksbureau Ipsos werd uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Volgens NVB-voorzitter Chris Buijink toont de uitkomst van de jaarlijkse Vertrouwensmonitor Banken aan “dat consumenten ervaren dat banken er in moeilijke tijden zo veel als mogelijk voor hen zijn”.

Volgens Buijink was 2020 een moeilijk jaar voor de klanten van banken. “Tegelijk bood 2020 banken de kans om te laten zien wat we als sector kunnen betekenen voor een maatschappij in nood. Wat meer dan ooit van waarde bleek, is dat banken in deze periode dankzij snelle publiek-private samenwerking in staat bleken om samen met de klant te zoeken naar oplossingen voor extra lucht in financieel zware tijden.”

Het vertrouwenscijfer voor de hele sector was net als in 2019 en 2018 een score van 3 op een schaal van 1 tot 5. Het vertrouwen in de eigen bank bleef ook stabiel op 3,3. Klanten van kleine banken hebben meer vertrouwen in de eigen bank dan klanten van grote banken.

Verder geven klanten aan meer te merken van transparantie bij hun bank. De online dienstverlening krijgt met 4,4 net als vorig jaar een hoog cijfer. Vorig jaar maakte 80 procent van de ondervraagden gebruik van online bankieren via de mobiele app en 63 procent via de computer. Het is voor het eerst dat de mobiele app populairder is dan internetbankieren op de pc.