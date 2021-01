Veel NOW-aanvragen vanuit horeca en detailhandel

Ruim de helft van de goedgekeurde NOW-aanvragen in de derde periode van de steunregeling is naar bedrijven uit de horeca en detailhandel gegaan. In totaal werden ruim 81.000 aanvragen gedaan bij uitkeringsinstantie UWV, dat er ruim 77.000 goedkeurde.

De aanvraagtermijn van de derde periode van de NOW-regeling, waarmee bedrijven een bijdrage aan de loonkosten kunnen krijgen, liep oorspronkelijk van 16 november tot en met 13 december. Na de aankondiging van de tweede lockdown ging het aanvraagloket nog twee weken open, tot en met 27 december. In die heropening werden 23.000 aanvragen ingediend, ruim een kwart van het totaal.

De ruim 77.000 bedrijven die deze keer een voorschot kregen hebben in totaal een kleine 1,3 miljoen mensen in dienst. Meer dan de helft (ruim 52.000 bedrijven) hadden minder dan tien werknemers .

Het UWV verwacht in totaal zo’n 2,8 miljard euro uit te keren aan NOW-voorschotten tijdens de derde versie van de regeling. Bij de eerste NOW-regeling was dat nog 7,9 miljard euro en in de tweede NOW-regeling betaalde UWV 4,3 miljard euro uit. Het aantal bedrijven lag in de tweede periode wel lager met ruim 63.500 toekenningen.