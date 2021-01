‘Grote koffiebedrijven scoren slecht op milieu en mensenrechten’

Grote koffiebedrijven boeken nog geen echte vooruitgang op het gebied van mensenrechten en milieu. Ook rapporteren ze nog niet open genoeg over de productie, handel en consumptie van koffie. Intussen zet de coronacrisis de koffiesector steeds verder onder druk. Dat valt op te maken uit de Koffie Barometer 2021.

Volgens de barometer, gepubliceerd door ontwikkelingsorganisatie Solidaridad, natuurorganisatie Conservation International en mensenrechtenorganisaties Oxfam België en Hivos, staan koffieboeren vanwege de te lage koffieprijs onder continue druk om kosten te besparen, met name op arbeid en milieu. Daardoor kunnen de doelen van het klimaatakkoord van Parijs niet worden gehaald. Ook staat de lage koffieprijs in “schril contrast” met de miljardenomzet van koffiebedrijven zoals Nestlé, JDE Peet’s en Starbucks.

De coronacrisis verergert de bestaande problemen. Het sluiten van kantoren en de horeca als gevolg van de pandemie zorgde vorig jaar voor een productieoverschot van 1 miljoen zakken koffiebonen, meldt het rapport. Hoewel de thuisconsumptie van koffie groeide, verwachten de organisaties voor 2021 opnieuw een tegenvallende koffieconsumptie. Door de coronacrisis, die zorgde voor problemen in de logistiek en internationale handel, werd het afgelopen jaar in Europa, de Verenigde Staten en Japan al minder koffie geïmporteerd. Ook dit jaar zal de koffieprijs door de mindere consumptie en overschotten niet herstellen, zo klinkt het.

Verder voldoet een groter deel van de koffie niet aan bestaande duurzaamheidsnormen. Die zijn vrijwillig, waardoor sommige bedrijven ze omzeilen en hun eigen normen opstellen. De organisaties willen dat de al bestaande samenwerkingsverbanden tussen koffiebedrijven bindende regels krijgen, maar ook dat er “robuuste mechanismen” komen “die veel grotere investeringen mogelijk maken”.

De tien grootste koffiebedrijven ter wereld branden samen 35 procent van alle koffie, aldus de organisaties. De wereldwijde koffie-omzet was in 2019 naar schatting 45 miljard euro. Die wordt voor het overgrote deel in Europa en de VS geboekt.