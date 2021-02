Justitie VS laat Ford-onderzoek zitten

Ford hoeft niet meer te vrezen voor straffen vanwege eerdere onrechtmatigheden met emissietesten. Justitie in de Verenigde Staten heeft een strafrechtelijk onderzoek naar de emissietesten afgeblazen. De California Air Resources Board beëindigde ook zijn onderzoek.

De kwestie werd door Ford zelf in 2019 aan het licht gebracht. De onderzoeken naar Ford begonnen nadat de autofabrikant onthulde dat zijn werknemers problemen hadden ontdekt met tests op de weg om te bepalen hoe de luchtweerstand en de wrijving van de banden het brandstofverbruik van zijn voertuigen beïnvloeden. Dat gebeurde in de nasleep van het dieselschandaal bij Volkswagen.

De Duitse automaker maakte gebruik van speciale sjoemelsoftware om emissievoorschriften te omzeilen. Het schandaal leidde tot een strafrechtelijke aanklacht tegen managers van Volkswagen en kostte de Duitse automaker bijna 30 miljard euro.

Ford is opgelucht dat de onderzoeken naar de automaker zijn gestaakt. De verklaring volgde daags na de cijfers over het vierde kwartaal van de automaker. Die waren beter dan kenners in doorsnee vanuit gingen.