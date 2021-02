Japanners azen op Apple-chiptoeleverancier Dialog

De overnamehonger in de chipsector lijkt nog niet gestild. Het Japanse Renesas maakte bekend in gesprek te zijn met het Britse Dialog Semiconductor over een overname. De Amerikaanse techonderneming Apple is een van de belangrijkste klanten van de Britse chipontwerper.

Renesas heeft 4,9 miljard euro over voor het aan de beurs van Frankfurt genoteerde bedrijf. Daarmee bieden de Japanners een premie van 20 procent op de slotkoers van Dialog van vrijdag. Er is overigens geen garantie dat de deal doorgaat, aangezien de gesprekken nog lopen.

De aandelen van Dialog zijn sinds het begin van het jaar met ongeveer een kwart gestegen, gestimuleerd door de sterke vraag naar Apple’s 5G-handsets. Verder zingen overnamespeculaties rond Dialog al langer rond. Dat is weer onderdeel van een bredere ontwikkeling in de chipmarkt. Vorig jaar was met fusies en overnames in de sector een bedrag van 144 miljard dollar gemoeid. Dat bedrag lag twee keer hoger dan een jaar eerder.