Duurzaamheid belangrijker voor bedrijven dan voor de coronacrisis

In Nederland is duurzaamheid een steeds grotere rol gaan spelen de afgelopen jaren. Nederlandse bedrijven hebben tijdens de coronacrisis zelfs de investeringen in duurzaamheid flink opgevoerd. Volgens onderzoek van ING vindt het bedrijfsleven duurzaamheid nu belangrijker geworden dan voor het uitbreken van de pandemie. Met name de grootbedrijven zien een sterkere noodzaak om zelf te verduurzamen. Volgens ING gaat het om 79 procent.

In deze tijd die vooral om corona draait is juist duurzaamheid voor bedrijven belangrijker geworden, aldus Annemein Kolk, directeur Zakelijk bij ING. “Dat is heel duidelijk gebleken doordat we het onderzoek twee keer hebben gedaan: vlak voor de crisis, naar aanleiding van het Klimaatakkoord, en nu een jaar later. Bij de eerste meting bleek al dat bedrijven verduurzamen noodzakelijk vonden en bovendien dat het bedrijfsleven daarbij het voortouw moest nemen. We hebben onlangs het onderzoek herhaald om de invloed van corona te zien op de verduurzamingsplannen. Wat blijkt: ruim de helft van de bedrijven is duurzaamheid tijdens de coronacrisis belangrijker gaan vinden. Bij grote bedrijven is dit zelfs ruim twee derde.”

Uiteindelijk levert het meer geld op

Steeds meer bedrijven, met name in het Mkb, willen dus duurzamer en meer verantwoord ondernemen. Ook consumenten kiezen steeds vaker voor een bedrijf dat duurzaam produceert. Duurzaam ondernemen kan de indruk wekken dat je hierdoor duurder uit bent. Hier zit een kern van waarheid in, maar steeds meer ondernemers en consumenten zijn bereid om iets meer te betalen, als ze weten dat een product op een duurzame manier tot stand is gekomen. Daarbij levert duurzaam ondernemen uiteindelijk meer geld op, dan het kost.

Zakelijke zonnepanelen steeds populairder

Het vervaardigen en leveren van duurzame producten en diensten maakt een belangrijk onderdeel uit van MVO. Maar er is meer. Er is ook een sterke groei te zien in het duurzamer maken van de energiewinning en beperking van het energieverbruik van bedrijven. Zo zijn er steeds meer bedrijven die het merendeel van hun benodigde energie zelf opwekken met zonnepanelen. Het is een duurzame en slimme investering voor de lange termijn, waar zowel kleine als grote ondernemers steeds meer op inspelen. Doordat je je energie (gedeeltelijk) zelf opwekt, weet je dat je de komende jaren minder kosten zult hebben door de verwachte stijgende energieprijzen.

Drijfveren om duurzaam te ondernemen

Een belangrijke drijfveer voor bedrijven om zich te richten op duurzaam ondernemen is het milieu. Maar ook kostenbesparingen en het voorkomen van verspilling zijn belangrijke redenen. Een meerderheid van de grote mkb bedrijven (55 procent) vindt duurzame impact belangrijker dan het behalen van maximale winst. Bij middelgrote bedrijven is dat 43 procent. Maar het zijn ook de klanten en medewerkers die het belangrijk vinden dat ze voor een duurzame onderneming werken of bij een duurzaam bedrijf hun producten kopen of diensten afnemen. Daarbij kan verduurzamen nieuwe marktkansen en nieuwe kennis opleveren.