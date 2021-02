Investeerder HAL denkt na over beursgang webwinkel Coolblue

Elektronica- en witgoedwebwinkel Coolblue gaat mogelijk naar de beurs in Amsterdam. Investeerder HAL, die 49 procent van Coolblue in handen heeft, geeft aan daar over na te denken.

De eventuele beursgang zou dit jaar al plaats kunnen vinden, zegt HAL. Dat hangt nog wel af van hoe de beurzen zich ontwikkelen.

Coolblue werd in 1999 opgericht door Pieter Zwart, die nog altijd topman is, en twee vrienden. Inmiddels heeft de webwinkel ook een eigen bezorgservice, installeert het bedrijf laadpalen en zonnepanelen en verkoopt het sinds kort ook energie. Coolblue is ook actief in Duitsland en Belgiƫ.

Afgelopen jaar kwam de omzet van de webwinkel uit op rond de 2 miljard euro. Het bedrijfsresultaat bedroeg 114 miljoen euro.