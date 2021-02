Bloemenverkoop Fleurop voor Valentijnsdag naar record

Bloemenbestelbedrijf Fleurop heeft dit jaar een record in de boeken gezet bij de verkoop voor Valentijnsdag. Fleurop zegt dat de bestellingen met 48 procent zijn gestegen vergeleken met vorig jaar. “Het is drukker dan ooit”, aldus Fleurop.

“Valentijnsdag is traditiegetrouw een piekmoment voor ons”, zegt Jeroen de Zwart, algemeen directeur van Fleurop. “Maar dit jaar worden alle records gebroken. Het is mooi om te zien dat er zoveel liefde in de lucht hangt, helemaal in deze tijd waarin fysiek contact niet altijd mogelijk is. Ik ben bijzonder trots op onze bloemisten, die vandaag de hele dag in touw zullen zijn om de liefde te bezorgen.”

Het boeket met de titel ‘Winterliefde’ is de absolute favoriet. De gemiddelde orderwaarde bedraagt 46,52 euro. Romantici die naast een boeket ook een cadeaushop-artikel laten bezorgen, verrassen hun geliefden het vaakst met Fleurop Flavours chocolade. Dit jaar biedt Fleurop voor het eerst de mogelijkheid om een fotokaart aan boeketten toe te voegen en daar is gretig gebruik van gemaakt.