Van ’t Wout: economische krimp hakt er stevig in

Dat de economische krimp in het coronajaar 2020 groter was dan tijdens de kredietcrisis in 2009 “hakt er stevig in”, zegt demissionair minister Bas van ’t Wout van Economische Zaken. Vorig jaar kromp de economie met 3,8 procent, meldde het CBS dinsdagochtend.

“Gelukkig is de economische krimp in Nederland beperkter dan die in andere landen”, zegt de bewindsman. “Dit komt onder andere door ons omvangrijke steun- en herstelpakket.” Ook het derde kwartaal dempte de krimp ietwat. De coronamaatregelen werden in die periode flink versoepeld, waardoor de economie in dat kwartaal enorm aantrok.

Het loslaten van de coronaregels wanneer dit weer verantwoord is, zou volgens Van ’t Wout ook het beste zijn voor de economie. “Laten we eerlijk zijn, we kunnen niet wachten tot ondernemend Nederland weer vol aan de slag kan”, aldus de demissionair minister. “Dan kan de economie herstellen en groeien.”