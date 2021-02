Foxconn gaat elektrische auto ontwikkelen met start-up Fisker

Elektronica-assemblagebedrijf Foxconn richt zich steeds nadrukkelijker op de automarkt. Na de lancering van een eigen platform voor elektrische auto’s gaat het bedrijf nu samen met de Amerikaanse start-up Fisker een auto ontwikkelen. Die moet in 2023 op de markt komen.

De auto zal gebouwd gaan worden door Foxconn en is bedoeld voor de Amerikaanse, Europese, Chinese en Indiase markt. Fisker heeft nu nog geen voertuigen, maar het eerste eigen model, de Ocean, verschijnt volgend jaar. Die wordt door het Oostenrijkse Magna Steyr gebouwd.

Oprichter Henrik Fisker is een Deen die eerder auto’s ontwierp voor BMW en Aston Martin. Hij richtte daarna Fisker Automotive op, dat later failliet ging en nu als Karma Automotive door het leven gaat. Ook zijn nieuwe bedrijf noemde Fisker weer naar zichzelf. Eerder dit jaar ging Fisker naar de beurs via een overname door een beursgenoteerd investeringsvehikel.

Foxconns draai naar de auto-industrie wordt regelmatig in één adem genoemd met de auto-ambities van techbedrijf Apple. Dat laat nu al een groot deel van zijn iPhones en iPads door het Taiwanese bedrijf in elkaar zetten. Apple zou op zoek zijn naar een partner om een toekomstige Apple Car te bouwen.