Hyundai roept elektrische auto’s terug vanwege accuprobleem

Hyundai moet wereldwijd 82.000 elektrische auto’s terugroepen om de batterijsystemen te vervangen. De terugroepactie zal de Zuid-Koreaanse autobouwer omgerekend meer dan 700 miljoen euro kosten. Om hoeveel auto’s het gaat in Nederland, is niet bekend.

De auto’s worden teruggeroepen omdat de batterijsystemen een verhoogde kans op brandgevaar hebben. De terugroepactie is een van de eerste massale operaties voor het vervangen van batterijen door een autofabrikant. De vraag bij deze grootschalige terugroepactie is hoe de automaker en de batterijmaker, in dit geval LG Energy Solution, met de kosten daarvoor omgaan.

De problemen met de Kona EV, de meestverkochte elektrische auto van Hyundai, baren de meeste zorgen. Er zijn wereldwijd zo’n 15 gevallen waarbij dit type auto vlam vatte. Eigenaren van de autotypes Kona en Ioniq worden door Hyundai geadviseerd om de batterij tot maximaal 90 procent op te laden, totdat die is vervangen.