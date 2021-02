FNV kondigt mini-staking op Schiphol aan

Medewerkers op Schiphol leggen volgende week dinsdag kort het werk neer, uit onvrede over hun werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. Schoonmakers, beveiligers en medewerkers van afhandelingsbedrijven staken dan tien minuten, kondigt FNV aan. Volgens de vakbond gaat het om een laatste waarschuwing aan de directie van de luchthaven, waarna grotere acties kunnen volgen.

Acties op de grootste luchthaven van het land hingen al langer in de lucht. Volgens FNV maken veel medewerkers op Schiphol zich zorgen om hun veiligheid. Uit een peiling van de vakbond zou blijken dat het personeel van dienstverleners op het vliegveld te maken heeft met agressie van reizigers, vervuilde lucht en onveilige verkeerssituaties op het platform.

Hoewel het personeel niet direct in dienst is van Schiphol, wijst de vakbond wel naar het bestuur van de luchthaven als verantwoordelijke voor hun arbeidsomstandigheden. Door een relatief hoog aantal afhandelingsbedrijven in te huren en lage tarieven te eisen, zou Schiphol de concurrentie tussen deze bedrijven zodanig hard aanjagen dat de arbeidsomstandigheden van de werknemers daaronder lijden.

Campagneleider Joost van Doesburg van FNV wijst daarbij op de achtste afhandelaar die Schiphol dit jaar toelaat. “In de rest van de wereld zijn dat er hoogstens twee of drie. Door zoveel verschillende bedrijven toegang te verschaffen, stimuleert Schiphol de keiharde concurrentie. Werknemers krijgen daarvan de rekening gepresenteerd in de vorm van een steeds lager loon, onveilig werk en losse contracten”, zegt Van Doesburg.

FNV kiest naar eigen zeggen voor een 10-minutenstaking om reizigers niet te hinderen. Bij eventuele vervolgacties zegt de vakbond niet meer te kunnen garanderen dat passagiers overlast wordt bespaard.