Shell hekkensluiter in licht hogere AEX

De Amsterdamse AEX-index ging dinsdag licht vooruit. Een flink koersverlies van olie- en gasconcern Shell hield de beurs in toom. Het aandeel DPA maakte daarentegen een koerssprong dankzij een overnamebod van investeerder Gilde op het detacheringsbedrijf. Elders in Europa lieten de aandelenmarkten overwegend kleine winsten zien, na het stevige herstel op maandag.

De hoofdindex op Beursplein 5 won rond het middaguur 0,2 procent tot 665,79 punten. Maandag dikte de beursgraadmeter ruim 2 procent aan. De MidKap daalde 0,2 procent tot 992,98 punten. De beurzen in Parijs en Londen stegen tot 0,5 procent. De DAX in Frankfurt won 0,3 procent. Door de lockdown in Duitsland daalden de winkelverkopen in de grootste economie van Europa in januari met 4,5 procent, na een afname van 9,1 procent in december.

Shell was hekkensluiter in de AEX met een verlies van 1,6 procent. Beleggers vrezen dat de druk binnen oliekartel OPEC is toegenomen om de productiebeperkingen terug te schroeven, gezien de forse opleving van de olieprijzen in de afgelopen weken. De OPEC vergadert donderdag over de olieproductie. Telecomconcern KPN en levensmiddelenbedrijf Unilever waren de koplopers met plussen tot 1,8 procent.

In de MidKap stonden bodemonderzoeker Fugro en luchtvaartcombinatie Air France-KLM onderaan met minnen tot 1,8 procent. Financieel dienstverlener Intertrust was de sterkste stijger met een winst van 1,3 procent.

DPA Group won 6,7 procent tot 1,69 euro. Gilde Equity Management heeft een bod gedaan op het bedrijf van 79,8 miljoen euro, ofwel 1,70 euro per aandeel. DPA-topman Arnold van Mameren zegt dat met de overname door Gilde de groeistrategie van het bedrijf versneld kan worden. Grootaandeelhouders van DPA hebben al aangegeven hun stukken aan te zullen bieden aan Gilde. Na afronding van de deal zal DPA van de beurs verdwijnen. CM.com klom 3 procent. Het Bredase technologiebedrijf neemt de ontwikkelaar van kassasystemen PayPlaza over voor 10 miljoen euro.

In Londen steeg Taylor Wimpey 2 procent dankzij meevallende cijfers van de Britse huizenbouwer. HelloFresh zakte 3 procent in Frankfurt. Beleggers grepen de sterke resultaten van de Duitse bezorger van maaltijdboxen aan om winst te nemen. HelloFresh deed afgelopen jaar goede zaken door de coronacrisis en het laatste kwartaal van 2020 was het beste ooit voor het bedrijf.

De euro noteerde op 1,2021 dollar, tegen 1,2049 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie meer op 60,68 dollar. Brentolie daalde 0,1 procent in prijs tot 63,66 dollar per vat.