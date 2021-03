Jay-Z maakt financiële klapper met verkoop muziekstreamingdienst

De Amerikaanse rapper en ondernemer Jay-Z heeft een flinke financiële klapper gemaakt met de verkoop van het grootste deel van Tidal, zijn streamingdienst voor muziek. Hij verkoopt het bedrijf aan Square, eigendom van Twitter-topman Jack Dorsey. Legde Jay-Z in 2015 nog 56 miljoen dollar voor Tidal neer, nu krijgt hij er 297 miljoen dollar in cash en aandelen in Square voor terug.

Square is een bedrijf dat financiële diensten en mobiele betaaldiensten biedt. Het is de bedoeling dat de diensten van Square muzikanten bijvoorbeeld kunnen helpen bij het verkopen van merchandise of concertkaartjes. Dat kan voor Square de derde tak worden waarmee het geld kan verdienen. Het bedrijf heeft al een betaalapp voor consumenten, Cash App, en een betaaldienst voor kleine ondernemers, Square Seller.

Tidal blijft volgens Square onafhankelijk opereren binnen de onderneming. Shawn Carter, zoals Jay-Z heet, krijgt een plek in het bestuur van Square. Dorsey en Carter, die bevriend zijn, voerden eerder al gesprekken over een mogelijke overname.

Dorsey en Carter richtten onlangs ook een fonds op met als doel de virtuele valuta bitcoin het gangbare betaalmiddel te maken voor het internet. De twee staken samen 500 bitcoin in hun fonds, goed voor ongeveer 20 miljoen euro. De trust die met dat geld wordt opgezet komt niet onder controle van de oprichters, aldus Dorsey. Hij voegde daaraan toe dat hij bitcoin-ontwikkelingsteams wil gaan opzetten in Afrika en India.

Eerder al voerde Apple gesprekken voor een eventuele overname van Tidal, de dienst waaraan bekende artiesten zich hebben verbonden als mede-eigenaar, zoals Kanye West, Alicia Keys, Calvin Harris, Coldplay, Daft Punk, Madonna, Rihanna, Usher en Carters echtgenote Beyoncé. Tidal zegt enkele miljoenen aan betalende abonnees te hebben, maar dat is alsnog veel minder dan de 15 miljoen die Apple heeft voor de eigen muziekstreamingdienst Apple Music. Concurrent Spotify voert de lijst aan met 30 miljoen betalende klanten.