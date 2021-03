Rechter geeft geen goedkeuring overname Iddink

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een eerdere goedkeuring voor de fusie van de educatieve dienstverlener Iddink met uitgever Malmberg, een dochteronderneming van mediabedrijf Sanoma, onvoldoende gemotiveerd. Daarom ging er een streep doorheen. Volgens de rechter moet er meer onderzoek worden verricht naar eventuele mededingingsproblemen die door de krachtenbundeling kunnen opspelen.

Iddink is onder andere eigenaar van schooladministratiesysteem Magister dat door meer dan de helft van de scholen in het voortgezet onderwijs wordt gebruikt. De combinatie met Malmberg biedt volgens de bedrijven mogelijkheden om het digitale lesmateriaal van uitgevers beter te laten aansluiten op de elektronische leeromgeving van de school.

De ACM stelde eerder al wel aanvullende eisen aan de deal. Die moesten ervoor zorgen dat innovatie wordt gestimuleerd, maar ook dat er een gelijk speelveld voor uitgevers blijft bestaan. Volgens de rechter had de ACM had in dat besluit gesteld dat het “niet aannemelijk” is dat andere uitgevers worden buitengesloten van data waarover Magister en Malmberg na de overname beschikken. Maar daar moet nu extra onderzoek naar worden gedaan.

Nu de rechter niet akkoord ging, moet ook de ACM zich opnieuw buigen over goedkeuring van de overeenkomst. Sanoma kondigde de deal in december 2018 aan.