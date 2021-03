Huis van Afgevaardigden VS stemt woensdag over steunpakket Biden

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden gaat woensdag stemmen over het coronasteunpakket van 1900 miljard dollar van president Joe Biden. Dat zei een woordvoerder van de leider van de Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden.

Eerder leek het lagerhuis dinsdag te gaan stemmen over het steunpakket nadat eerder al de Senaat akkoord ging met het plan. In het Huis van Afgevaardigden hebben de Democraten een krappe meerderheid. In de Senaat pakten de Democraten recent twee zetels van de Republikeinen af. Daarmee is de verhouding in zetels nu 50 om 50.

Het voorstel was eerder al door het Huis van Afgevaardigden goedgekeurd, maar omdat de Senaat een aantal aanpassingen deed aan het plan, moet het lagerhuis nogmaals over het crisissteunpakket stemmen. Zo werd onder meer een onderdeel over verhoging van het federale minimumloon tot 15 dollar per uur weggestemd.

De miljarden zijn bedoeld voor het bekostigen van vaccins en medische hulpmiddelen, en ook voor financiƫle noodhulp aan mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt, aan bedrijven en lokale overheden. President Biden wil voor 14 maart zijn handtekening zetten. Op die datum loopt de huidige werkloosheidsregeling af.