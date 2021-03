Opmars bitcoin brengt recordniveau weer in zicht

De bitcoin zette zijn opmars van de afgelopen dagen dinsdag verder door, waarmee het recordniveau dat vorige maand werd aangetikt weer in zicht komt. De digitale munt steeg tot boven de 54.000 dollar, het recordniveau van 21 februari ligt op meer dan 58.000 dollar.

Beleggers lijken het weer te zien zitten in speculatieve beleggingen zoals de bitcoin en ook de cryptomunt ethereum. Na het aantikken van het recordniveau vorige maand zakte de koers van de bitcoin juist weer flink weg door zorgen of de waarde van ’s werelds bekendste cryptomunt niet te sterk was opgelopen.

Beursgenoteerde bedrijven die actief zijn met bitcoins maken gebruik van het koersherstel van de digitale munt door nieuwe aandelen uit te geven voor verdere groei en investeringen, waaronder ondernemingen als Silvergate Capital, MicroStrategy en NYDIG.

Daarnaast krijgt het sentiment rond de bitcoin steun door opmerkingen van de Noorse multimiljardair Kjell Inge Røkke. Hij zei maandag een bedrijf op te gaan zetten voor investeringen in digitale valuta. Volgens Røkke, de op een na rijkste man van Noorwegen met een geschat vermogen van 5,4 miljard dollar, kan de waarde van de bitcoin wel naar “miljoenen” dollars stijgen.