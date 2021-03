‘Vakantieparken profiteren van recordtoename Nederlandse gasten’

Nederlandse vakantieparken hebben in de voorjaarsvakantie geprofiteerd van een recordtoename van gasten uit eigen land. Volgens boekingensite Parkvakanties.nl maakten Nederlandse toeristen het gemis goed van buitenlandse gasten, die door reisbeperkingen vaak wegbleven.

De afgelopen krokusvakantie steeg het aantal Nederlandse bezoekers van vakantieparken in Nederland met 38 procent ten opzichte van een jaar eerder, meldt Parkvakanties.nl op basis van gegevens van vrijwel alle parken in ons land. Volgens oprichter Laurens Taekema is het nooit eerder voorgekomen dat het aantal binnenlandse gasten in deze periode van het jaar zo hard steeg.

De regering draagt Nederlanders met het oog op de coronapandemie op om niet naar het buitenland te reizen als ze daar geen dringende reden voor hebben. Daardoor viel de concurrentie van bijvoorbeeld skivakanties of andere trips naar het buitenlans eind februari weg.

Daar staat tegenover dat buitenlandse gasten amper nog naar Nederland kwamen. Duitsland heeft bijvoorbeeld een negatief reisadvies voor Nederland, waardoor het aantal reserveringen uit dit land met 32 procent daalde. Dankzij de compensatie door Nederlandse gasten bleef de bezetting op 94 procent, wat min of meer gelijk is aan voorjaarsvakanties in voorgaande jaren.

Ook afgelopen zomer hadden vakantieparken in Nederland aan klandizie uit eigen land geen gebrek, doordat reizen naar het buitenland erg onzeker was. Taekema noemt het afgelopen jaar een “gekkenhuis”, waar na maandenlange stilstand in het voorjaar de vraag naar bungalowvakanties ineens omhoog schoot. Hij merkt dat Nederlanders door de wisselende coronaregels rond vakanties steeds meer op het laatste moment boeken. Zo stromen er al wel veel boekingen binnen voor Pasen en de meivakantie, maar wachten mensen nog wel met reserveringen voor de zomervakantie.