VVD en CDA: geen kilometerheffing, werktijden blijven spreiden

VVD en CDA zien in een algemene kilometerheffing geen oplossing voor het fileprobleem. De partijen kijken liever naar alternatieven zoals het spreiden van werktijden en meer thuiswerken zoals tijdens de coronacrisis in grotere mate mogelijk bleek. Dat werd duidelijk tijdens een debat dat werd georganiseerd door Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Natuur & Milieu. De transporteurs zijn net als partijen als GroenLinks, D66 en ChristenUnie wel voorstander van de kilometerheffing.

Voorstanders van een algemene heffing vrezen dat de filedruk weer flink gaat toenemen wanneer het coronavirus is bedwongen. “De VVD is de partij voor in de file blijven staan”, zei Pieter Grinwis namens de ChristenUnie. De economische schade door vertragingen in het vrachtverkeer op het hoofdwegennet werd door onderzoeksbureau Panteia in 2019 becijferd op 1,5 miljard euro.

D66 wees erop dat files naast economische schade ook nadelig zijn voor de gezondheid en de natuur. Samen met GroenLinks en de ChristenUnie wil de partij naast een kilometerheffing voor alle personenauto’s ook geld steken in het openbaar vervoer en andere alternatieven. De VVD wil meer investeren in het wegennet. CDA en VVD vinden het oneerlijk dat mensen die geen alternatief hebben met de heffing extra worden belast. “Niemand staat voor z’n lol in de file”, zei Tweede Kamerlid Mark Harbers namens de VVD.

De kilometerheffing voor vrachtwagens komt er in ieder geval, per 2023. De partijen verschillen wel van mening over hoe hoog de tarieven moeten worden. De VVD wil een vrachtwagenheffing met een gemiddeld tarief van 15 cent per kilometer. Dat is bijna gelijk aan het tarief dat het demissionaire kabinet eerder al voorstelde. CDA kiest voor 12 cent, terwijl GroenLinks het hoogste tarief wil met 29 cent. Dat blijkt uit de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s door het Centraal Planbureau (CPB). De opbrengst moet in ieder geval voor een deel worden teruggesluisd naar de transportsector om verduurzaming te stimuleren, vonden vrijwel alle partijen die deelnamen aan het debat. Alleen de PVV is tegen de vrachtwagenheffing.