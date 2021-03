Spullen voor thuiswerk en schoonmaak populair bij bol.com

Webwinkel bol.com verkocht in het coronajaar 2020 met name meer spullen voor thuiswerken en thuissporten en schoonmaak in verband met de virusuitbraak. Daar stond tegenover dat de verkoop van reisartikelen juist afnam omdat vanwege de pandemie veel minder vakanties werden geboekt naar het buitenland.

Uit een onderzoek naar het aankoopgedrag komt naar voren dat vorig jaar fors meer webcams, headsets en yogamatjes werden verkocht dan een jaar eerder. Daarnaast werden er bijvoorbeeld flink meer huishoudhandschoenen en verf voor klusjes in en rond het huis verkocht. Om de kinderen te vermaken in coronatijd kochten mensen meer speelgoed, evenals stickers en stoepkrijt.

In de categorie persoonlijke verzorging was volgens bol.com een wisselend beeld te zien. Zo werden minder make-upartikelen verkocht, maar steeg de verkoop van bijvoorbeeld kappersscharen en nagelvijlen, omdat mensen thuis meer aan zelfverzorging deden.

Door de reisbeperkingen tegen het coronavirus verkocht de webwinkel minder reisstekkers en bagagekoffers en ook minder snorkelmaskers. Hier waren volgens bol.com dan ook de grootste dalingen te zien.

Het dochteronderdeel van supermarktconcern Ahold Delhaize zei verder dat het aankoopmoment meer is verschoven naar de vrijdagavond en het weekend omdat mensen vaker thuiszitten. Ook deden zij hun aankopen meer verspreid over de dag, waar klanten voor corona hun bestellingen vooral na 17.00 uur deden.