Kabinet: 730 miljoen euro extra coronasteun naar ondernemers

Het kabinet breidt twee bestaande steunmaatregelen uit voor ondernemers: de tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL) gaat omhoog van 85 procent naar 100 procent. Het budget voor de TONK wordt verdubbeld. Dit is de steunmaatregel voor mensen die hun noodzakelijke rekeningen niet kunnen betalen, omdat hun inkomen door de coronacrisis is gedaald. In totaal gaat er 730 miljoen euro extra naar de nieuwe uitbreiding van het pakket in het tweede kwartaal.

Daarvan gaat 150 miljoen euro naar onderzoek en ontwikkeling in de autobranche, luchtvaart en maritieme sectoren. Dit geld komt vooral ten goede aan middelgrote en kleine maakbedrijven, denkt het kabinet. Een oplossing is voor grote winkelketens in financiƫle problemen nog niet gevonden. Hierover is het kabinet nog in gesprek met de bedrijven zelf.

De Kamer had al gevraagd voor een verruiming van de vastelastenregeling en de ondersteuning voor noodzakelijke kosten. De verhoging van de TVL kost ongeveer 450 miljoen euro en is nodig omdat de lockdown toch weer langer duurt dan verwacht.

Ook de verruiming van de TONK bleek nodig, zegt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken). “Gemeenten gaven aan dat het budget ontoereikend was om mensen goed te kunnen helpen”, aldus de bewindsman. Het kabinet heeft gemeenten opgeroepen het extra geld (130 miljoen euro) ruimhartig toe te kennen. Veel gemeenten zijn vanaf het begin van deze maand begonnen met het verlenen van de inkomenssteun.

Koolmees benadrukt dat de regeling ook “met terugwerkende kracht” werkt, dus in principe kan worden aangevraagd voor het volledige eerste half jaar van 2021.

Minister Bas van ’t Wout (Economische Zaken) wil nog niet vooruitlopen op verlenging na 1 juli. Dan lopen de pakketten in principe af. Het kabinet praat hier wel over met werkgeversverenigingen en de vakbonden, maar een besluit zal pas na de verkiezingen naar buiten worden gebracht.