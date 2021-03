‘Eerste coronasteuncheques VS komen dit weekend al aan’

Amerikaanse individuen en huishoudens krijgen dit weekend al de eerste steuncheques overgemaakt van de overheid, als onderdeel van het coronasteunpakket van 1900 miljard dollar dat president Joe Biden donderdag ondertekende.

Iedere Amerikaan die niet meer verdient dan 75.000 dollar per jaar komt in aanmerking voor een steuncheque van 1400 dollar. Dat betekent dat een normaal gezin van vier personen met een jaarinkomen van niet meer dan 150.000 dollar een bedrag van 5600 dollar zal ontvangen, want ook andere familieleden komen in aanmerking voor steun.

De steuncheques kunnen direct op de bankrekening worden gestort door het Amerikaanse ministerie van Financiƫn en de belastingdienst of ze komen via de post binnen. Ongeveer 160 miljoen huishoudens in de Verenigde Staten kunnen rekenen op een steunbedrag van in totaal 400 miljard dollar.