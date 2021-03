Ierse boeren en ondernemers claimen miljoenen van Rabobank

Rabobank is voor de rechter gesleept door een groep Ierse boeren en ondernemers die zich misdeeld voelt bij een grote vastgoedverkoop in Amsterdam. Dit bevestigde het financiële concern na berichtgeving door Het Parool. Volgens de krant zou de bank een schadeclaim van 50 miljoen euro boven het hoofd hangen.

Rabobank besloot een aantal jaar terug om de activiteiten in Ierland te staken. Om de weg daarvoor vrij te maken, moest volgens de krant onder meer een vastgoedfonds worden geliquideerd. Veertig Ierse boeren en ondernemers die in 2008 miljoenen euro’s in een aantal panden in Amsterdam hadden gestoken, zouden hierbij flinke verliezen hebben geleden op hun investeringen. Daar willen ze het niet bij laten ziftten. Volgens hen zou de bank bij de verkoop veel meer geld uit de portefeuille hebben kunnen halen.

Rabobank kan momenteel alleen aangeven dat de procedure speelt. Zolang de zaak onder de rechter is, wil de bank niet inhoudelijk op de kwestie ingaan.