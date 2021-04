China wil dat Ant Group financiële houdstermaatschappij wordt

De Chinese overheid heeft de grote betalingsdienstverlener Ant Group opgedragen een financiële houdstermaatschappij (holding) te worden. Daardoor wordt Ant Group meer gereguleerd als een bank, met veel strikter toezicht van de overheid.

Peking was al enige tijd bezig met het aan banden leggen van Ant Group. Zo kreeg het bedrijf uit de koker van miljardair Jack Ma eerder te horen dat moest worden gestopt met het verstrekken van consumentenkredieten en het verlenen van vermogensbeheerdiensten. De dochteronderneming van webwinkelconcern Alibaba, dat eveneens van Ma komt, moet zich volgens Peking alleen nog maar bezighouden met betalingsdiensten, zoals de betaalapp Alipay.

Begin november hielden de Chinese autoriteiten nog onverwacht de megabeursgang van Ant Group tegen. De financiële dienstverlener wilde bijna 35 miljard dollar ophalen op de aandelenmarkten in Shanghai en Hongkong, waarmee het de grootste beursgang ooit was geworden. Er werd destijds gewezen op veranderingen in regelgeving, zonder dit nader uit te leggen. Het was wel al bekend dat toezichthouders er problemen mee hadden dat Ant Group als financiële dienstverlener niet aan dezelfde strenge regels was onderworpen als banken.

Dit weekend legde China nog een boete van omgerekend 2,3 miljard euro op aan Alibaba. De boete werd opgelegd vanwege monopoliepraktijken door Alibaba, dat eveneens onder verscherpt toezicht van de autoriteiten komt te staan.