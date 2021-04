Blokkeerschip Suezkanaal in beslag genomen door Egypte

Egypte heeft het containerschip Ever Given in beslag genomen. Daarmee wil het land de betaling van 900 miljoen dollar aan compensatie afdwingen. Egypte was geld kwijt aan de reddingsoperatie van het schip dat vorige maand overdwars vast kwam te liggen in het Suezkanaal. Ook liep het Suezkanaal inkomsten mis omdat er geen schepen door het kanaal konden toen de Ever Given vast lag.

De Ever Given lag bijna een week vast in het Suezkanaal. Dat is een van de belangrijkste waterwegen ter wereld en ongeveer een achtste van de wereldwijde handel in goederen trekt door de 193 kilometer lange waterweg tussen de Rode Zee en de Middellandse Zee. Normaal gesproken vaart er dagelijks voor bijna 10 miljard dollar aan goederen door het kanaal.

Door de weeklange stremming ontstonden er lange files van schepen aan weerszijden van het kanaal. Meer dan 350 schepen moesten wachten voor ze daar doorheen konden. Een deel van de schepen die vanuit Aziƫ op weg was naar Europa besloot om te varen om Afrika heen.