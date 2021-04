Verfconcern AkzoNobel koploper in licht hogere AEX

Het aandeel AkzoNobel werd vrijdag flink hoger gezet op de Amsterdamse beurs. Het verfconcern profiteerde van de sterke kwartaalcijfers van zijn Amerikaanse branchegenoot PPG. De Europese aandelenmarkten gingen licht vooruit. De stemming werd gesteund door een recordgroei van de Chinese economie, sterke Chinese winkelverkopen en nieuwe recordstanden op Wall Street.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de plus op 715,35 punten. De MidKap klom ook 0,2 procent, tot 1038,66 punten onder aanvoering van luchtvaartbedrijf Air France-KLM (plus 1,9 procent). De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,6 procent.

AkzoNobel was koploper bij de hoofdfondsen op het Damrak met een winst van 2,7 procent. ING volgde met een plus van 1,5 procent. De bank kondigde een paar veranderingen aan in het bestuur, waaronder de benoeming van een technologiedirecteur. De aandelen van supermarktbedrijf Ahold Delhaize (min 1,4 procent) en telecomconcern KPN (min 2,8 procent) noteerden ex dividend.

Bij de kleinere bedrijven won Beter Bed 2 procent. De beddenverkoper zag de kwartaalomzet dalen doordat de winkels de eerste twee maanden van het jaar dicht moesten blijven door lockdowns. Dankzij het winkelen op afspraak begin maart herstelden de verkopen zich tot het niveau van voor de pandemie. Fastned steeg 3 procent. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat het bedrijf ook een winkel en toiletten mag plaatsen bij zijn snellaadstations.

Daimler steeg 2 procent in Frankfurt. Het moederbedrijf van Mercedes-Benz boekte in het eerste kwartaal aanzienlijk meer winst dan verwacht. De autofabrikant profiteerde vooral van sterke verkopen in China. Het wereldwijde chiptekort in de autosector had wel impact op de leveringen in het eerste kwartaal en zal naar verwachting ook in het lopende kwartaal de verkoop kunnen raken.

De Duitse maaltijdbezorger HelloFresh verhoogde zijn verwachtingen voor het gehele jaar na sterke resultaten in het afgelopen kwartaal en werd beloond met een koerswinst van dik 4 procent. In Parijs daalde L’OrĂ©al 1,8 procent. Het Franse cosmeticaconcern boekte meer omzet in het afgelopen kwartaal dankzij een sterke vraag van Chinese consumenten. Beleggers grepen de cijfers echter aan om wat winst te nemen na de recente opmars van het aandeel.

De euro was 1,1966 dollar waard, tegen 1,1962 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent tot 63,69 dollar. Brentolie kostte ook 0,4 procent meer, op 67,18 dollar per vat.