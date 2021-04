Snel meer duidelijkheid over doorstart D-reizen

Over een eventuele doorstart van het failliete D-reizen wordt snel meer bekend. De curatoren bevinden zich momenteel in de fase van het biedingsproces van geïnteresseerde partijen. De verwachting is dat komende week meer duidelijk wordt, aldus een woordvoerder van D-reizen.

D-rt Groep, het bedrijf achter D-reizen, werd begin april door de rechtbank in Haarlem failliet verklaard. De problemen ontstonden omdat er vrijwel geen geld binnenkwam. Verder bleek de onderneming door de vertraging van het zogenoemde voucherfonds niet in staat te overleven. De reissector wordt al ruim een jaar zwaar getroffen door de coronacrisis.

Eerder was al bekend dat er veel interesse is in onderdelen van het bedrijf. Het biedingsproces wordt vertrouwelijk behandeld. Er zullen geen mededelingen worden gedaan over het aantal bieders of namen van geïnteresseerde partijen.

Van TUI was al bekend dat het in gesprek was met de curatoren, omdat D-reizen als bemiddelaar een groot aantal TUI-reizen verkocht.