Outletcentra Roermond en Roosendaal houden winkelen op afspraak

Designer Outlets Roermond en Roosendaal, naar eigen zeggen de grootste outletcentra van Europa, houden winkelen op afspraak in stand. Volgens de centra heeft de coronacrisis bewezen dat klanten zo productiever winkelen. “Normaal is het heel druk in het centrum. Met een afspraak kun je je bezoek plannen en weet je zeker dat je geholpen wordt bij de winkel die je wil bezoeken. Ik kan me zo voorstellen dat mensen hun winkelbezoeken plannen en daarnaast een hoop extra winkels bezoeken”, zegt managing director Pieter van Voorst Vader van moederbedrijf McArthurGlen.

De outletcentra, waarvan Roosendaal vlakbij de Belgische grens zit en Roermond bij de Duitse grens, zijn daarnaast druk met de voorbereidingen voor winkelen zonder afspraak dat vanaf woensdag weer kan. Normaal gesproken ontvangt Roermond door de week zo’n 3000 bezoekers per dag, op zaterdag zo’n 5000, inclusief spontane bezoeken. Nu zit het centrum op zo’n 15.000 boekingen voor winkelen op afspraak per week maar dat zijn ook geen unieke bezoekers, benadrukt Van Voorst Vader. “Het grootste gemis is de spontane bezoeker met de impulsaankopen die daarbij horen.”

Roermond verwacht woensdag “geen tsunami aan bezoekers”. “Maar mocht dat zo zijn, dan kunnen we het makkelijk managen, want het is allemaal eigen terrein”, zegt Van Voorst Vader. Ook deelt het outletcentrum mondkapjes uit, staat overal desinfecterende handgel en zullen er vanaf woensdag extra bewakers rondlopen die mensen op de richtlijnen van de overheid wijzen.

Roermond denkt veel Belgische bezoekers te ontvangen, maar minder Duitsers. “De Belgen mogen vanaf vrijdag de grens over en hebben dan 48 uur om terug te komen zonder dat ze in quarantaine hoeven. Van de Duitsers verwachten we minder bezoekers, omdat zij een negatieve coronatest moeten kunnen laten zien als zij weer terug gaan.”

In 2019 ontving het outletcentrum Roermond zo’n 8 miljoen bezoekers. Toen de coronacrisis uitbrak waren dat er nog maar 3 miljoen. Van Voorst Vader denkt niet dat het designcentrum dezelfde zomer als vorig jaar zal krijgen qua bezoekersaantallen, mede vanwege de beperkingen. Zo mogen winkels maar één bezoeker per 25 vierkante meter ontvangen. “Iedereen doet heel euforisch, maar dat betekent dat we in de meeste winkels niet meer dan een man of vier mogen toestaan”, zegt hij.