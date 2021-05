Damrak zet zich schrap voor verkoopgolf in techsector

Beleggers op het Damrak zetten zich dinsdag schrap voor een verkoopgolf in de technologiesector. Een koersval van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq zorgde op de Aziatische aandelenmarkten al voor flinke koersverliezen onder de technologiebedrijven in de regio en zal naar verwachting ook voor koersdruk zorgen in de Europese techsector.

In New York sloot de Nasdaq maandag 2,6 procent lager door zware verliezen onder grote techconcerns als Tesla en Apple. Op Wall Street staken de zorgen over de inflatie de kop weer op en wakkerde de vrees aan dat de Amerikaanse centrale bank de rente sneller dan verwacht zal moeten verhogen om de economie af te remmen. Een hogere rente is vooral ongunstig voor de aandelen van sterk groeiende techbedrijven.

De Amsterdamse AEX-index lijkt op basis van de openingsindicatoren dik 1 procent lager te beginnen aan de handelsdag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting flink in het rood openen. In de Aziatische regio lieten de belangrijkste aandelenmarkten dinsdag overwegend zware verliezen zien. De Nikkei in Tokio kelderde ruim 3 procent door forse koersdalingen onder de grote Japanse techbedrijven.

Op macro-economisch vlak bleek uit cijfers van de Chinese overheid dat de producentenprijzen in China in april met bijna 7 procent zijn gestegen in vergelijking met een jaar eerder. Dat was het snelste tempo sinds oktober 2017. Bij grondstoffen is wereldwijd sprake van een grote vraag en een tekort aan aanbod. Dat wakkert de bezorgdheid over de inflatie over de hele wereld aan. De Chinese consumentenprijzen namen vorige maand met 0,9 procent toe. Dat was iets minder sterk dan gevreesd. Later deze week komen de inflatiecijfers uit de Verenigde Staten en Europa naar buiten.

Op het Damrak kwam Aalberts met een handelsbericht. De industrieel toeleverancier zag de omzet op eigen kracht in de eerste vier maanden van dit jaar met 15 procent groeien. Het orderboek groeide tot eind april met 30 procent. Het bedrijf liet verder weten geen serieuze problemen te ondervinden in de aanvoer van grondstoffen.

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar ThyssenKrupp. Het Duitse industriƫle concern schroefde zijn verwachtingen voor het gehele boekjaar opnieuw op dankzij beter dan verwachte resultaten in het afgelopen kwartaal. Ook het Duitse energieconcern E.ON kwam met cijfers. In Parijs opende treinfabrikant Alstom de boeken.

De euro was 1,2143 dollar waard, tegenover 1,2169 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent goedkoper op 64,49 dollar. Brentolie daalde ook 0,7 procent in prijs, tot 67,84 dollar per vat.