Snelste groei hernieuwbare energie in twintig jaar

De capaciteit van hernieuwbare energie is vorig jaar in het snelste tempo in twee decennia toegenomen. Vooral de realisatie van windparken en de ontwikkelingen op het gebied van duurzame stroom in China droegen bij aan de groei, meldt energieagentschap IEA in een rapport.

In totaal werd vorig jaar voor 280 gigawatt aan capaciteit toegevoegd. Dat betekende een stijging van 45 procent ten opzichte van een jaar eerder en de grootste toename sinds 1999. Doorgaans is 1 gigawatt goed voor de energiebehoefte van 1 miljoen huishoudens. Hernieuwbare energie was vorig jaar goed voor 90 procent van de nieuw geïnstalleerde elektriciteitsproductie.

De installatie van windturbines is vorig jaar bijna verdubbeld tot 114 gigawatt. De komende jaren zal de groei van windmolenparken iets vertragen, maar nog altijd ver boven het niveau van de periode 2017-2019 uitkomen. De installatie van nieuwe zonnepanelen zou ook records moeten blijven breken. Tegen 2022 moet hier 160 gigawatt van zijn geïnstalleerd.

Het aandeel van China in de geïnstalleerde nieuwe productie van hernieuwbare energie was vorig jaar 50 procent. Projecten werden snel voltooid voor het moment dat subsidies werden afgebouwd, aldus het agentschap.

Volgens het IEA zal de toename van de capaciteit vorig jaar het ‘nieuwe normaal’ worden. Dit jaar zal naar verwachting 270 gigawatt aan hernieuwbare capaciteit worden toegevoegd. Volgend jaar gaat het om bijna 280 gigawatt. Het IEA merkt op dat landen meer inspanningen doen op dit gebied om aan de verplichtingen voor het verminderen van broeikasgassen te voldoen.

Evengoed merkt het IEA op dat de uitstoot van CO2 dit jaar ook zal stijgen. Dit komt vooral door het toegenomen gebruik van steenkool. Om klimaatdoelstellingen te halen zijn volgens het agentschap grote beleidswijzigingen en investeringen in schone energie nodig.