Bitcoin zakt en herstelt na tweets Elon Musk

De waarde van cryptomunt bitcoin is opnieuw stevig gedaald na een tweet van Elon Musk, maar herstelde wat na een nieuw berichtje van de Tesla-topman. Nadat Musk vorige week al bekendmaakte dat Tesla uit milieu-overwegingen stopt met het accepteren van betalingen in bitcoin, leek hij nu te zinspelen op het verkopen van de cryptomunten die Tesla al bezit. In een nieuwe tweet laat Musk weten dat Tesla nog geen bitcoin verkocht heeft, waardoor de prijs weer wat steeg.

De koers van de bitcoin daalde na de eerste tweet met een kleine 7 procent, tot net iets meer dan 43.000 dollar. Na de tweede tweet steeg de munt snel tot bijna 45.000 dollar. Ook andere cryptomunten gingen in eerste instantie omlaag. Maar ook ether en dogecoin, dat door Musk al een tijd wordt gepromoot, herstelden na het tweede bericht van de Tesla-baas.

Musk reageerde met zijn eerste tweet op een berichtje van iemand die zich @CryptoWhale noemt en die zei dat bitcoinfans zich voor hun kop gaan slaan als ze er volgend kwartaal achter komen dat Tesla zijn bitcoins van de hand heeft gedaan. Daarbij zei de twitteraar dat Elon Musk gelijk zou hebben vanwege alle haat die hij online over zich heen kreeg na de beslissing om bitcoin niet meer als betaalmiddel te accepteren. “Inderdaad”, reageerde Musk met één woord. Het was daardoor onduidelijk of Musk het eens was met het feit dat er veel haters zijn online of dat hij de stelling over het verkopen van bitcoins onderschreef.