‘Beleggingsondernemingen moeten risico’s beter belichten’

Beleggingsondernemingen moeten de mogelijke risico’s die aan hun producten kleven duidelijker maken in reclame-uitingen. Daarop wijst de Autoriteit Financiële Markten (AFM), die opmerkt dat de risico’s soms moeilijk te vinden zijn of helemaal worden verzwegen. De toezichthouder heeft de afgelopen tijd verschillende bedrijven daarop aangesproken.

Nederlandse consumenten zijn de afgelopen jaren vaker gaan beleggen en daardoor maken beleggingsbedrijven zoals brokers ook meer reclame. Door de verplichting om naast de voordelen ook de risico’s van een beleggingsproduct te vermelden kunnen consumenten een betere keuze maken, stelt de AFM.

Dat gebeurt dus lang niet altijd. Vaak is de tekst waarin de risico’s worden weergegeven zo klein dat die moeilijk leesbaar is, terwijl de voordelen in een veel groter lettertype wordt vermeld. Ook moeten de risico’s goed vindbaar zijn op bijvoorbeeld een website en in hetzelfde scherm als de voordelen worden getoond.