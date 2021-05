‘Netflix zoekt directeur voor spelletjesdivisie’

Streamingdienst Netflix wil mogelijk uitbreiden naar games. Het internetbedrijf dat vooralsnog alleen series, films en documentaires aanbiedt, is volgens technieuwswebsite The Information op zoek naar een directeur die deze nieuwe afdeling gaat leiden.

Netflix zou met deze stap het voorbeeld volgen van Google en Amazon. Die riepen in respectievelijk 2019 en 2020 al streamingdiensten voor computerspelletjes in het leven.

De plannen voor games zijn volgens The Information, dat zich op ingewijden beroept, nog niet vastomlijnd. Netflix meldt het onlinevakblad graag te willen uitbreiden naar andere terreinen dan alleen tv en film. “Onze abonnees waarderen de diversiteit van onze programma’s. Daarom hebben we ook voortdurend ons aanbod uitgebreid”, laat een woordvoerder weten. “We hebben er daarom zin in om meer te doen met interactief entertainment.”