‘Betaalgedrag bedrijfsleven is verbeterd tijdens coronacrisis’

Het betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven is verbeterd tijdens de coronacrisis. Dat meldt platform Betaalme.nu op basis van onderzoek onder ruim 5000 ondernemers uit het mkb. “Grote organisaties betalen steeds sneller de facturen van hun kleinere leveranciers, die op hun beurt steeds efficiënter factureren”, zegt Joost van den Hondel, oprichter van Betaalme.nu.

Van de ondervraagden zegt 65 procent dat zakelijke facturen binnen de afgesproken termijn worden betaald. Dat is een verbetering ten opzichte van de 58 procent van een jaar eerder. “Het betekent ook dat nog steeds een te groot deel van de ondernemers te laat betaald wordt”, zegt Van den Hondel. Een kwart van de ondernemers meldt dat dat leidt tot een verlies aan inkomsten. Een vijfde zegt dat het voortbestaan van hun bedrijf wordt bedreigd door het te laat betalen van facturen.

Betaalme.nu is een initiatief dat streeft naar korte betaaltermijnen voor het Nederlandse midden- en kleinbedrijf en is in november 2015 opgericht met steun van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Er doen inmiddels 63 grote bedrijven aan mee, waaronder Heineken, Jumbo, Philips en Unilever.