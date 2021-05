Shell verkoopt belang in grote raffinaderij in VS aan Pemex

Olie- en gasconcern Shell verkoopt zijn belang van 50 procent in de grote raffinaderij Deer Park, nabij Houston in de Amerikaanse staat Texas. Het belang wordt voor 596 miljoen dollar verkocht aan het Mexicaanse Pemex, de samenwerkingspartner van Shell in Deer Park.

Deer Park is een van de grootste olieraffinaderijen in de Verenigde Staten met een productiecapaciteit van 340.000 vaten (van 159 liter) per dag. Shell is daar sinds het eind van de jaren 20 van de vorige eeuw aanwezig, aldus de eigen website.

Het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex is sinds 1993 partner van Shell, met ieder een belang van 50 procent in Deer Park Refining. De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador zei dat met de volledige overname van de raffinaderij Mexico zelfvoorzienend wordt bij zijn eigen benzineproductie. Mexico heeft nu nog te weinig raffinagecapaciteit om in de eigen brandstofbehoefte te kunnen voldoen. De verkoop moet later dit jaar worden afgerond.

Shell heeft op de locatie van Deer Park ook nog een chemische fabriek. Daar blijft de onderneming eigenaar van.

Het Brits-Nederlandse concern verkocht eerder deze maand ook al een raffinaderij in de Amerikaanse staat Washington. Die raffinaderij heeft een capaciteit van 149.000 vaten per dag en werd verkocht aan het Amerikaanse raffinagebedrijf HollyFrontier. Ook werd vorige week bekend dat Shell zijn dochteronderneming in de Filipijnen gaat verkopen aan het lokale energiebedrijf Malampaya Energy. Shell is al langer bezig bezittingen te verkopen, onder meer om schulden af te bouwen.