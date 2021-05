SnowWorld hard geraakt door sluiting indoor-skihallen

De uitbater van indoor-skihallen SnowWorld is in de afgelopen periode hard geraakt door de volledige sluiting van skipistes sinds half december vanwege de coronapandemie. Volgens SnowWorld werd daardoor in de zes maanden tot eind maart een bedrag van meer dan 24 miljoen euro aan omzet misgelopen.

De omzet in de eerste helft van het gebroken boekjaar kwam uit op meer dan 5 miljoen euro tegen 29,6 miljoen euro een jaar eerder. Toen had SnowWorld ook al te kampen met de sluiting van vestigingen door de virusuitbraak. Er werd een verlies na belastingen geleden van iets meer dan 3 miljoen euro.

Voor SnowWorld zijn de eerste zes maanden van het boekjaar de belangrijkste van het jaar. In normale omstandigheden wordt in deze periode ruim 70 procent van de jaaromzet gerealiseerd. Om de crisis door te komen heeft SnowWorld gebruikgemaakt van verschillende steunpakketten van de Nederlandse en Duitse overheden. In Duitsland heeft het bedrijf een skihal in Neuss. Naast skihallen heeft SnowWorld ook een groot klimpark in Limburg en een indoor-skydivecentrum in Roosendaal.

De Nederlandse vestigingen van SnowWorld zijn gedeeltelijk heropend op 19 mei. Het bedrijf zegt volledig klaar te zijn voor een verdere heropening met strikte coronaprotocollen voor gasten en medewerkers.