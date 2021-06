Japan steekt honderden miljoenen in chipsector

Japan wil zijn positie op de chipmarkt versterken. Het land kondigde aan samen met de Taiwanese chipfabrikant TSMC omgerekend 276 miljoen euro te investeren in de ontwikkeling van geavanceerde chiptechnologie in het land.

De stap van Japan komt op het moment dat de industrie worstelt met wereldwijde tekorten aan halfgeleiders. Die zorgen ervoor dat de fabricage van tal van producten, met name auto’s, wordt gehinderd.

De chipfabrieken van Taiwan behoren tot de grootste en meest geavanceerde ter wereld. Het Japans-Taiwanese onderzoeksproject is bedoeld om het concurrentievermogen in de sector te versterken. Ongeveer twintig Japanse bedrijven zullen samenwerken met TSMC. Het project kost 37 miljard yen, waarvan de overheid iets meer dan de helft zal betalen, meldde het Japanse ministerie van Economie, Handel en Industrie.

Het onderzoek zal zich met name richten op technologie voor 3D-chipassemblage. De bouw van de onderzoeksfaciliteiten zal deze zomer beginnen.

De coronapandemie zorgde er eerder voor dat de vraag naar elektrische apparaten voor thuisgebruik stevig toenam. Toen ook de auto-industrie weer op gang kwam, kwamen de chipvoorraden verder onder druk te staan. De crisis in de sector werd verergerd door een koudegolf in de VS, een droogteperiode in Taiwan en een brand bij de Japanse fabrikant Renesas.

Halfgeleiders zijn een essentieel onderdeel van moderne technologie, van smartphones tot spelconsoles en nieuwe auto’s. De auto-industrie wordt het hardst getroffen door de tekorten. Meerdere fabrikanten moesten al productielijnen tijdelijk stilleggen.